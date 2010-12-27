Из офиса коммерческой фирмы в Кудрово вынесли миллион рублей

Преступник взломал и опустошил металлический сейф.

Накануне в коммерческую фирму во Всеволожском районе Ленобласти проник неизвестный, взломал металлический сейф и вынес оттуда крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В полицию обратился 34-летний директор фирмы. Он заявил, что вор проник в офис на Центральной улице в Кудрово с 22 часов 29 мая до 10 часов утра 30 мая. Из сейфа были похищены 1 млн 5 тысяч рублей, принадлежащих организации.

По факту случившегося ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что троих жителей Всеволожска осудили за ограбление пассажира поезда.

Фото: Piter.TV