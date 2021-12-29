Полиция задержала петербуржца по подозрению в краже из кармана девушки полмиллиона рублей

Инцидент произошел 22 января в ТЦ у помещения одного из банков.

В Красносельском районе Петербурга сотрудники полиции задержали карманника, которого подозревают в краже полумиллиона рублей у 23-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 22 января в ТЦ у помещения одного из банков. Подозреваемый вытащил у девушки из кармана 501 тысячу рублей.

Вечером 26 января в Гатчине карманник был задержан. Им оказался 36-летний мужчина, который ранее уже был судим.

Ранее с дачного участка в Выборге украли забор, ворота и металлическую лестницу.

Видео: МВД