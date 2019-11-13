Полиция задержала наркодилера на улице Репина

Пакет с порошком нашли в гостиничном номере.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июня у дома №23 по улице Репина сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Безработный 31-летний мужчина остановился в гостинице на 1-й линии Васильевского острова. В его номeрe полицейские нашли пакет с порошкообразным веществом весом с 286,5 грамма.

Экспертиза установила, что данное вещество является наркотическим. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: 30 и 228.1 УК РФ (подготовление к преступлению и покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге задержали первокурсника с партией наркотиков.

Фото: Piter.tv