В Петербурге задержали первокурсника с партией наркотиков

Наркотики он забрал в лесу в Рощино, чтобы потом вести розничную продажу.

Студент-первокурсник задержан с партией наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 8 июня у дома 29/31 по набережной реки Екатерингофки наряд ДПС для проверки остановил Mitsubishi Lancer. За рулем находился 24-летний студент-первокурсник одного из вузов Петербурга. В машине также находилась 27-летняя пассажирка. У молодого человека присутствовали признаки алкогольного опьянения. Полицейские решили проверить и спутницу студента. В дамской сумочке был найден пакет с наркотическим средством "мефедрон" весом около 200 граммов. Молодой человек сразу признался, что наркотик принадлежит ему.

Наркотики он забрал в лесу в Рощино, чтобы потом вести розничную продажу. Студент заверил инспекторов ДПС, что его спутница ничего о содержимом пакета не знала.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Ранее в Петербурге у последователя ЗОЖ изъяли полтора килограмма марихуаны.

Видео: МВД