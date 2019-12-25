Полиция задержала мужчину, который устроил поножовщину на Ветеранов

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции задержали мужчину, который ударил прохожего на проспекте Ветеранов.
Ещё 6 июня в полицию поступил звонок с информацией о ножевом ранении на пересечении проспекта Ветеранов и ул. Пионерстроя. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что в ходе внезапно возникшего конфликта пострадавшего ударили ножом.
Оперативники задержали подозреваемого у д. 169 по пр. Ветеранов. Им оказался мужчина 1988 года рождения.
Потерпевший находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что на Уточкина мужчина выстрелил в лицо сестре и зарезал племянника.
Фото: Piter.tv
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