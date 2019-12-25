Полиция задержала мужчину, который устроил поножовщину на Ветеранов

Оперативники задержали преступника недалеко от места происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники полиции задержали мужчину, который ударил прохожего на проспекте Ветеранов.

Ещё 6 июня в полицию поступил звонок с информацией о ножевом ранении на пересечении проспекта Ветеранов и ул. Пионерстроя. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что в ходе внезапно возникшего конфликта пострадавшего ударили ножом.

Оперативники задержали подозреваемого у д. 169 по пр. Ветеранов. Им оказался мужчина 1988 года рождения.

Потерпевший находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Уточкина мужчина выстрелил в лицо сестре и зарезал племянника.

Фото: Piter.tv