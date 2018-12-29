Двое приятелей ограбили покойника на проспекте Большевиков

О краже стало известно спустя несколько недель.

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах довольно запутанного уголовного дела. Как пишут "Невские Новости", правоохранители расследуют убийство мужчины и дальнейшее его ограбление.

Инцидент произошел 5 декабря 2018 года. Известно, что 34-летнему Владимиру Я. На мобильный телефон позвонил приятель и сообщил, что сильно избил человека во дворе дома №57 по проспекту Большевиков. Недолго думая, мужчина отправился на помощь знакомому.

Оказавшись на месте происшествия, Владимир начал бить потерпевшего по щекам и пощупал его пульс. Убедившись в том, что мужчина находится в бессознательном состоянии, он вытащил у него из кармана куртки смартфон Samsung Galaxy стоимостью 15 тысяч рублей. После приятели скрылись в неизвестном направлении, оставив мужчину умирать на холодной земле.

Благодаря бдительности местных жителей, полицейским удалось раскрыть преступление по "горячим следам". Владимира и его друга доставили в ближайший территориальный отдел. После допроса первого отпустили, а в отношении второго возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть по неосторожности".

О краже мобильного телефона стало известно только спустя время. В полицию обратилась супруга погибшего и заявила о пропаже устройства. Владимир сам пришел в участок и признался в содеянном. Он рассказал, что после похищения выкинул телефон в кусты, испугавшись ответственности.

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Фото: pixabay.com