Таксист сбил двух пешеходов.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 9:45 24 января у дома 1 по Областной улице в Кудрово 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo (такси) совершил наезд на двух пешеходов (мужчину и женщину) в зоне пешеходного перехода.

По предварительным данным, пострадавшие получили легкие травмы. Полиция устанавливает все обстоятельства данного ДТП.

Ранее полицейские нашли труп мигранта в машине у Пулково.

Фото: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово (Евгения Федорова (Игнатьева))