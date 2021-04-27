В Гатчине полиция разыскивает стрелка из пневматического пистолета

В больницу с раной ноги обратился семиклассник.

Полиция Гатчинского района разыскивает стрелка из пневматического пистолета. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 августа из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним обратился 12-летний ученик 7 класса с раной ноги от выстрела из пневматического оружия. После оказания медпомощи он в удовлетворительном состоянии был отпущен домой.

Со слов подростка, 10 августа около десяти часов вечера у дома 7 по улице Красных Военлётов в Гатчине неизвестный выстрелил в его сторону из пневматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство). Стрелка разыскивает полиция.

На прошлой неделе на Мурманском шоссе случился дорожный конфликт со стрельбой.

Фото: Piter.tv