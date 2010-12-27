Неизвестный изнасиловал двух восьмиклассниц в кафе на Авиационной улице

Полиция ведет поиск преступника.

В среду, 27 февраля, в полицию Московского района обратились две женщины и заявили, что незнакомец совершил противоправные действия сексуального характера в отношении их несовершеннолетних дочерей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 26 февраля в период с часа ночи до половины восьмого утра. По словам петербурженок, 14-летних девочек, учениц восьмого класса изнасиловал неизвестный мужчина в кафе "Шаверма" на Авиационной улице, 15.

В настоящий момент педофила ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Купчино мигрант совратил 13-летнюю девочку в парадной.

Фото: Piter.TV