Около десяти часов вечера 28 июля в полицию обратился очевидец, который сообщил о драке во дворе дома 27/7 по улице Шувалова.

Полиция разбирается в конфликте между жителями Мурино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Около десяти часов вечера 28 июля в полицию обратился очевидец, который сообщил о драке во дворе дома 27/7 по улице Шувалова. На место оперативно прибыл наряд полиции. Полицейские застали лишь одну сторону конфликта: двоих подвыпивших мужчин. Они сообщили сотрудникам полиции о конфликте с неизвестными, однако от подачи заявлений отказались.

Утром 29 июля в полицию Мурино пришла вторая сторона конфликта: супружеская пара с сыном-подростком и их родственник. Они обратились с заявлением о том, что их оппоненты спровоцировали конфликт, оскорбив подростка, а вступившийся отец получил травмы. По данному факту проводится проверка.

Ранее в Ленобласти были задержаны двое мигрантов за кражу газонокосилок.

Фото: Piter.tv