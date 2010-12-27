Полиция раскрыла убийство женщины на Союзном проспекте: виновником оказался сожитель

В Невском районе задержан молодой человек девушки, которая погибла в квартире на Союзном проспекте.

Сотрудники петербургской полиции раскрыли дело об убийстве 21-летней девушки, найденной с ранениями на Союзном проспекте. Виновником оказался молодой сожитель, который всячески пытался доказать свою непричастность к произошедшему. Однако, обстоятельства ситуации сразу насторожили оперативников.

О смерти девушки сообщил сам задержанный. По его словам, он уходил ночью в комиссионный магазин, затем вернулся в квартиру и застал свою возлюбленную мертвой. В доказательство к своим словам он приложил чек из заведения.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что убийство произошло уже после того, как обвиняемый пришел домой. По версии следствия,молодые люди ночью распивали спиртные напитки, затем поссорились. В ходе конфликта мужчина нанес ножевое ранение оппонентке. Когда преступник понял, что совершил, он постарался уйти от ответственности.