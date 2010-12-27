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На Союзном проспекте 21-летнюю девушку зарезали на съемной квартире
Сегодня, 10:20
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lesjasap
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На Союзном проспекте 21-летнюю девушку зарезали на съемной квартире

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В Невском районе молодой человек обнаружил свою девушку зарезанной.

В Невском районе жестоко зарезали 21-летнюю девушку в съемной квартире. Труп жертвы обнаружил ее молодой человек, когда вернулся домой. 
 
Преступление совершено утром 25 декабря. Около шести часов утра полицию позвонил 23-летний сожитель погибшей. Оперативники выехали по адресу Союзный проспект, дом 4, где временно проживала покойная. По информации от мужчины, он уходил в два часа ночи в комиссионный магазин на Искровском проспекте, где он сдал свой мобильный телефон. Его слова подтверждаются чеком из заведения. Вернувшись через час. он застал свою девушку мертвой. Петербуржец сразу же позвонил медикам.
 
В настоящее время по данному происшествию ведется проверка.
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Теги: невский район , союзный проспект , съемная квартира , убийство
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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