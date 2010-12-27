На Союзном проспекте 21-летнюю девушку зарезали на съемной квартире

В Невском районе молодой человек обнаружил свою девушку зарезанной.

В Невском районе жестоко зарезали 21-летнюю девушку в съемной квартире. Труп жертвы обнаружил ее молодой человек, когда вернулся домой.

Преступление совершено утром 25 декабря. Около шести часов утра полицию позвонил 23-летний сожитель погибшей. Оперативники выехали по адресу Союзный проспект, дом 4, где временно проживала покойная. По информации от мужчины, он уходил в два часа ночи в комиссионный магазин на Искровском проспекте, где он сдал свой мобильный телефон. Его слова подтверждаются чеком из заведения. Вернувшись через час. он застал свою девушку мертвой. Петербуржец сразу же позвонил медикам.

В настоящее время по данному происшествию ведется проверка.