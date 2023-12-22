Полиция Петербурга проводит проверку по инциденту с обнаружением полураздетого ребенка

Вечером мать вышла в аптеку, оставив подругу присматривать за мальчиком, а та задремала и упустила, как ребенок вышел на лестничную площадку.

Полиция проводит проверку по инциденту с обнаружением ребенка на лестничной площадке в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 18 февраля поступило сообщение о том, что в медучреждение доставлен мальчик, предположительно 4-5 лет, который был обнаружен полураздетым на лестничной клетке 20-го этажа дома 43 по проспекту Просвещения. Полицией было установлено, что 5-летний малыш живет со своей 26-летней матерью и ее 41-летней подругой, которая помогает ухаживать за ребенком, в связи с его с заболеванием.

Вечером мать вышла в аптеку, оставив подругу присматривать за мальчиком, а та задремала и упустила, как ребенок вышел на лестничную площадку, где и был обнаружен жильцами дома.

По окончании проверки полицией будет принято законное и обоснованное решение.

Фото: Piter.tv