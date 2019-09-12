Полиция пришла с обысками к активистам штаба Навального в Петербурге

Оппозиционеров подозревают в отмывании денег.

Рано утром 12 сентября полиция пришла с обысками домой к активистам петербургского штаба Алексея Навального. Об этом сообщается в Twitter организации.

В частности, стражи порядка нагрянули в гости к руководителю регионального штаба Александру Шуршеву, а также к заместителю начальника Ольге Гусевой, лидеру профсоюза "Альянс учителей" и депутату МО "Морские ворота" Даниилу Кену.

Сотрудники СОБР и люди в штатском пришли к оппозиционерам около шести часов утра. С тех пор молодые люди не появлялись в социальных сетях. Известно, что обыски проходят в рамках дела об отмывании денег.

По версии следствия, активисты штаба Навального на протяжении трех лет легализовали крупные суммы денег, полученные преступными путями. Обыски проходят как в Петербурге, так и в других региональных штабах.

Видео: Twitter / Штаб Навального в Петербурге