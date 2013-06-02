Полиция проверяет информацию о "штурме" ТЦ в Улан-Удэ людьми без QR-кодов

На кадрах, которые распространились по соцсетям, видно, как несколько женщин и один мужчина толкают охранника, стоящего в дверях, а затем проходят в ТЦ.

В Улан-Удэ полиция начала проверку после сообщений о том, что в одном из ТЦ посетители без QR-кодов набросились на охранника. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Инцидент произошел 30 октября около 11:00 в одном из ТЦ Улан-Удэ. На кадрах, которые распространились по соцсетям, видно, как несколько женщин и один мужчина толкают охранника, стоящего в дверях, а затем проходят в ТЦ. В подписи к видео говорится, что покупатели без масок и QR-кодов "провели успешный штурм".

В Бурятии в период с 30 октября по 7 ноября для посещения ТЦ, заведений общепита, салонов красоты и т.д. требуется QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный коронавирус, также подойдет отрицательный ПЦР-тест.

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Видео: Telegram / РИА Новости