Охранника Эрмитажа сломила пандемия. В музее объяснили, почему сотрудник сломал нос посетителю

Охранник ударил посетителя по лицу.

В пресс-службе Государственного Эрмитажа прокомментировали инцидент, который произошел 30 октября со спутником предпринимателя и блогера Анастасии Мироновой. Как оказалось, во всем виновата пандемии.

Напомним, сегодня Миронова рассказала о том, что мужчине, который был с ней в музее, сломали нос. По ее словам, пара вела себя цивилизованно. Рентген подтвердил, что перелом есть.

В Эрмитаже объяснили, что посетитель пытался войти в музей через выход, на что негативно среагировал охранник и ударил его по лицу.

В настоящее время проходит служебное расследование инцидента. Сотрудник, совершивший проступок, полностью признаёт свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и её влиянием на жизнь, в том числе – с новым режимом работы музея. Сотрудник не занимается приёмом посетителей и не является сотрудником Службы музейной безопасности. говорится в официальном сообщении.

В музее принесли извинения пострадавшем, в том числе очевидцам инцидента.

Напомним, сегодня первый день, когда для входа музей нужно предъявлять QR-код.

Фото: Piter.TV