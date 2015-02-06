Спутнику блогера Анастасии Мироновой сломали нос в Эрмитаже

Потерпевшая сторона уже написала заявление в полицию.

Cпутнику блогера и предпринимателя Анастасии Мироновой сломали нос в Эрмитаже. Об этом она рассказала в своем Instagram 30 октября.

Мы просто встали рядом с выходом купить билет, и человеку сломал нос сотрудник Эрмитажа. рассказала Миронова.

Более подробно об обстоятельствах пока неизвестно. По словам блогера, агрессором оказался охранник. Остальные сотрудники не помогли пострадавшему, а попросили пару покинуть здание. Теперь Анастасия Миронова намерена добиваться того, что охраннику назначили 15 суток ареста.

Рентген подтвердил, что нос действительно сломан. Предпринимательница намерена обратиться к гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

Анастасия Миронова — блогер-миллионник, фитнес-тренер, а также создатель бренда спортивной одежды IRONBYMIRONOVA.

Видео и фото: Instagram / @mironovanastasiia