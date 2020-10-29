Полиция поймала похитителя двух ящиков с пожертвованиями из храма в Приозерском районе

Общая сумма похищенного составила 21 тыс. рублей.

Злоумышленник похитил два ящика с пожертвованиями прихожан в храме в поселке Васильево Приозерского района. Полиция поймала подозреваемого, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сообщение от священника поступило в полицию 24-го октября 2020. Он рассказал о том, что неизвестный вскрыл входную дверь и проник в храм Андрея Первозванного, где забрал все пожертвования до последней копейки. Сумма похищенного составила 21 тыс. рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Кража".

В результате оперативно-розыскных действий полицейские задержали 32-летнего гражданина сопредельного государства. Ранее он был судим за незаконное пересечение границы России. У мужчины обнаружили орудие преступления. Деньги он потратил на покупку смартфона.

Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее неизвестный обчистил ящик для пожертвований в храме в поселке Гаврилово.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области