В Петербурге поймали граждан Узбекистана, которые избили и похитили соотечественника

Все подозреваемые работали на стройке.

Полиция Петербурга поймала подозреваемых в избиении и похищении мигранта из Узбекистана. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 29 сентября. В этот день в службу "112" позвонил мужчина и рассказал, что на пересечении 9-й Советской и Дегтярной улиц неизвестные избили человека и силой затолкали его в красный Volkswagen Polo.

Стражи порядка выяснили, что иномарка принадлежит строительной компании. Авто остановили на проспекте Обуховской обороны. За рулем находился уроженец Узбекистана 1992 года рождения.

Позже правоохранители задержали еще шестерых мужчин. Все подозреваемые работали на стройке коттеджного поселка во Всеволожском районе.

По предварительной информации, граждане Узбекистана били и вымогали деньги у своего соотечественника 1997 года рождения. Ни у кого из строителей не было регистрации на территории Петербурга и Ленобласти.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV