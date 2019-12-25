В Ленобласти безработные ударили мужчину монтировкой по голове и угнали его автомобиль

После разбойного нападения полиция объявила план "Перехват".

Днем 28 декабря в полицию Ленобласти обратился предприниматель из Смоленской области 1963 года рождения и заявил о разбойном нападении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам мужчины, в полдень двое малознакомых вошли в его садовый дом в СНТ "Малое Карлино", ударили монтировкой по голове, отобрали ключи и угнали автомобиль Volkswagen.

Изначально полиция объявила план "Перехват", однако потом его отменили. Всем подразделениям велели продолжить розыск преступников и угнанной иномарки.

Вечером того же дня на 440-м километре трассы "Вологда-Новая Ладога" автомобиль нашли. В салоне находились трое безработных жителей Ленобласти. Их задержали и доставили в полицию. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что напавшего на продавца салона сотовой связи на Туристской задержали.

Фото: pixabay.com