  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:38
116
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция нашла тайник с 2 млн рублей из похищенных в банке в Ачинске

0 0

Также полицейские изъяли принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль.

Сотрудники полиции изъяли более 2,18 млн рублей, которые были украдены кассиршей одного из банков в Ачинске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В гараже в тайнике нашли 2 миллиона рублей. Также во время обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников было обнаружено более 180 тысяч рублей.

Также полицейские изъяли принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль.  Он находится на специализированной стоянке.

Ранее сообщалось, что 30-летняя кассирша похитила из банка 15 млн рублей, $49,5 тысяс и €49,2 тысяч, а затем скрылась. Спустя время женщина сама пришла в полицию по просьбе своей матери.

Видео: МВД МЕДИА

Теги: ачинск, банк, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
evondos
Сегодня 21:08

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии