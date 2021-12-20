Полиция нашла тайник с 2 млн рублей из похищенных в банке в Ачинске

Также полицейские изъяли принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль.

Сотрудники полиции изъяли более 2,18 млн рублей, которые были украдены кассиршей одного из банков в Ачинске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В гараже в тайнике нашли 2 миллиона рублей. Также во время обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников было обнаружено более 180 тысяч рублей.

Также полицейские изъяли принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. Он находится на специализированной стоянке.

Ранее сообщалось, что 30-летняя кассирша похитила из банка 15 млн рублей, $49,5 тысяс и €49,2 тысяч, а затем скрылась. Спустя время женщина сама пришла в полицию по просьбе своей матери.

Видео: МВД МЕДИА