Полиция нагрянула домой к петербургскому активисту "Открытой России"

Петербуржец рассказал, что получил повестку о необходимости явки в прокуратуру.

Петербуржец Павел Чупрунов рассказал, что полиция принесла ему повестку в прокуратуру города. Информация об этом появилась на личной страничке активиста "Открытой России" в социальной сети "Вконтакте". Предположительно, против молодого человека могут возбудить уголовное дело за деятельность в организации.

Странно, ни в каких нежелательных организациях не состою. Повестку получил, сходим, узнаем прокомментировал активист

Павел объяснил, что полиция наведалась к нему домой через пять минут после того, как он вошел домой. На данный момент известно, что повестку местному жителю передали сотрудники МВД Александра Майорова и Сергей Кофенко.

Ранее Piter.tv писал о том, что на акции за честные выборы в Петербурге начались массовые задержания.

Фото: Вконтакте/Павел Чупрунов

