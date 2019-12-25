Полиция начнет проводить рейды по любимым местам граффитистов

Такое решение было принято после проведения "Недели чистоты".

В четверг,10 сентября, стало известно, что в Центральном районе места, полюбившиеся вандалам, начнут патрулировать полицейские.

Об этом сообщили на странице "ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга" в соцсети. Специалисты отметили, что в ходе "Недели чистоты" в Центральном районе осмотрели 2 327 зданий, из них только 778 зданий в ненадлежащем состоянии, 74 из них – объекты культурного наследия. Информация о нарушениях содержания фасадов жилых зданий и объектов культурного наследия была передана в компетентные органы для принятия мер.

Теперь в тех местах, где нестационарные торговые объекты и рекламные конструкции наиболее часто подвергаются нанесению вандальных надписей и рисунков, будут проводить рейды.

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Фото: vk.com/gatispb