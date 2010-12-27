На Ленинском проспекте закрыли бордель с четырьмя проститутками‍

Против всех правонарушителей были возбуждены административные дела по статьям "занятие проституцией".

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга нашли и ликвидировали бордель в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Как стало известно, в ходе проверочных мероприятий в доме 147 по Ленинскому проспекту. Сотрудники полиции выявили притон по занятию проституцией. На месте сразу же были задержаны четыре ночные бабочки. Ни охранника, ни администратора на месте не было.

Против всех правонарушителей были возбуждены административные дела по статьям "занятие проституцией".

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