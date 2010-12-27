В Петербурге полицейские разыскивают наркоторговца

Полиция Петербурга ищет, кто продал наркотики упавшим замертво в Купчине.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. В ходе проверки установили, что мужчины, которые одновременно пупали на углу улиц Ярослава Гашека и Малой Балканской, были в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в крови мужчин был обнаружен алкоголь, что ухудшило ситуацию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, однако подозреваемых пока не нашли. В настоящее время прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела.