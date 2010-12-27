Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Петербурге полицейские разыскивают наркоторговца
Сегодня, 18:55
0
Shdaria
22

В Петербурге полицейские разыскивают наркоторговца

0
 
 

Полиция Петербурга ищет, кто продал наркотики упавшим замертво в Купчине.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников, которые продали наркотические вещества троим мужчинам. Ранее мы сообщали о том, что трое мужчин разом свалились с ног "с синими лицами" в Купчине.
 
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что возбуждено  уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. В ходе проверки установили, что мужчины, которые одновременно пупали на углу улиц Ярослава Гашека и Малой Балканской, были в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, в крови мужчин был обнаружен алкоголь, что ухудшило ситуацию.
 
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, однако подозреваемых пока не нашли. В настоящее время прокуратура следит за ходом расследования уголовного дела.
Теги: наркотики спб , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5