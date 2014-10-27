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Трое мужчин разом свалились с ног "с синими лицами" в Купчине
Сегодня, 17:59
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Asyaromanenkova
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Трое мужчин разом свалились с ног "с синими лицами" в Купчине

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Загадочный инцидент произошёл вечером в среду, 20 августа. Трое молодых людей на глазах у прохожих разом упали без сознания. Один позже скончался.

На пересечении улиц Ярослава Гашека и Малой Балканской произошло странное ЧП вечером в среду, 20 сентября. Трое молодых людей прямо на глазах у прохожих упали без сознания. При этом очевидцы говорят, что произошло это почти одновременно.

Вокруг пострадавших сразу собралась толпа зевак. Скорая подоспела на место за десять минут. Но одного из пострадавших спасти не удалось: он скончался еще до приезда врачей. Тело одного из молодых людей лежало накрытое простыней.

Трое мужчин разом свалились с ног "с синими лицами" в КупчинеТрое мужчин разом свалились с ног "с синими лицами" в Купчине

Свидетели описывая пострадавших говорят, что они были "с синими лицами". Предположительно, они чем-то отравились. Двоих выживших отвезли в больницу. На место отправились сотрудники полиции и Следственного комитета. Подробности будут известны позже.

Трое мужчин разом свалились с ног "с синими лицами" в КупчинеТрое мужчин разом свалились с ног "с синими лицами" в Купчине

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости спб , отравление , происшествия спб
Категории: Происшествия

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