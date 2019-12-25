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Полиция ищет хулигана, открывшего стрельбу на Авиаконструкторов
Сегодня, 11:44
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nastya960

Полиция ищет хулигана, открывшего стрельбу на Авиаконструкторов

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В полицию 6 мая в 23:14 позвонила женщина и сообщили о выстрелах у дома № 44, корпус 3 по проспекту Авиаконструкторов.

В Приморском районе Петербурга ищут мужчину, открывшего огонь на улице. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 6 мая в 23:14 позвонила женщина и сообщили о выстрелах у дома № 44, корпус 3 по проспекту Авиаконструкторов.

По данным полиции, неизвестный стрелял в воздух, затем с места происшествия скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце марта в посёлке Шушары в ходе стрельбы у местного кафе пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: авиаконструкторов, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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