Полиция ищет хулигана, открывшего стрельбу на Авиаконструкторов

В полицию 6 мая в 23:14 позвонила женщина и сообщили о выстрелах у дома № 44, корпус 3 по проспекту Авиаконструкторов.

В Приморском районе Петербурга ищут мужчину, открывшего огонь на улице. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 6 мая в 23:14 позвонила женщина и сообщили о выстрелах у дома № 44, корпус 3 по проспекту Авиаконструкторов.

По данным полиции, неизвестный стрелял в воздух, затем с места происшествия скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце марта в посёлке Шушары в ходе стрельбы у местного кафе пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv