Полиция ищет авторов фейковой новости об аварии на ЛАЭС

В пресс-службе станции оперативно отреагировали на ложную новость.

В четверг, 26 ноября, в интернете распространилась информация об аварии на Ленинградской атомной электростанции с превышением радиационного фона. Слухи пресекли в пресс-службе АЭС.

Представители станции уточнили, что сообщения о ЧП ложные, а злых шутников ищет полиция. За распространение подобной информации (заведомо ложной и общественно значимой) в интернете законодательством России предусмотрено наказание.

С какой целью злоумышленники распространили фейковую новость, неясно.

Ранее мы писали, что Смольный ошибся в тексте постановления о запрете работы предприятий общепита.

Фото: Piter.TV