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Полиция и силовики заблокировали корпуса Киево-Печерской лавры

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Они не пускают на территорию ни монахов, ни прихожан.

Полиция и силовики заблокировали корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

Подразделения войск специального назначения вместе с полицейскими стоят возле двух гостиничных корпусов монастыря. Они не пускают на территорию ни монахов, ни прихожан. Православные христиане молятся около лавры.

Ранее мы сообщали, что прихожан УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру на богослужение.

Видео: Telegram / СПЖ - новости Православия

Теги: киев, киево-печерская лавра, полиция, прихожане
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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