Они не пускают на территорию ни монахов, ни прихожан.

Полиция и силовики заблокировали корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

Подразделения войск специального назначения вместе с полицейскими стоят возле двух гостиничных корпусов монастыря. Они не пускают на территорию ни монахов, ни прихожан. Православные христиане молятся около лавры.

Ранее мы сообщали, что прихожан УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру на богослужение.

Видео: Telegram / СПЖ - новости Православия