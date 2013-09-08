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Полицейские проверят баннер фанатов "Зенита" против Fan-ID
Сегодня, 8:33
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Полицейские проверят баннер фанатов "Зенита" против Fan-ID

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Изображение не согласовали с МВД.

Полиция Петроградского района Северной столицы проверяет баннер, вывешенный на матче за Суперкубок болельщиками "Зенита". Изображение направлено на дискредитацию Fan ID, кроме того, оно не было заранее согласовано с МВД. Об этом сообщил Telegram-канал "Мутко против".

Также правоохранители имеют претензии к рассадке фанатов во время игры. Из-за сумбурного расположения зрителей было непросто посчитать число болельщиков конкретной команды. 

Напомним, матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся в Петербурге в субботу, 9 июля. Он завершился однозначной победой синие-бело-голубых со счетом 4:0. 

Ранее мы сообщили о том, что доход от матча за Суперкубок достиг 100 млн рублей

Фото: Telegram / Мутко против

Теги: fan id, зенит, полиция, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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