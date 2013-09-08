Полицейские проверят баннер фанатов "Зенита" против Fan-ID

Изображение не согласовали с МВД.

Полиция Петроградского района Северной столицы проверяет баннер, вывешенный на матче за Суперкубок болельщиками "Зенита". Изображение направлено на дискредитацию Fan ID, кроме того, оно не было заранее согласовано с МВД. Об этом сообщил Telegram-канал "Мутко против".

Также правоохранители имеют претензии к рассадке фанатов во время игры. Из-за сумбурного расположения зрителей было непросто посчитать число болельщиков конкретной команды.

Напомним, матч за Суперкубок между "Зенитом" и "Спартаком" состоялся в Петербурге в субботу, 9 июля. Он завершился однозначной победой синие-бело-голубых со счетом 4:0.

Ранее мы сообщили о том, что доход от матча за Суперкубок достиг 100 млн рублей

Фото: Telegram / Мутко против