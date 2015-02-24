Доход от матча за Суперкубок достиг 100 млн рублей

Доход от матча за Суперкубок России, который накануне провели на "Газпром Арене", составил 100 млн рублей. Организаторы направят средства в благотворительные фонды. Об этом сообщил генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин.
Так, часть средств поступят детям-беженцам. Определенную сумму переведут в поддержку фонда Константина Хабенского.
От поездки в Петербург осталось очень приятное послевкусие – хочется больше матчей такого уровня, интересно, чем коллеги из РФС будут удивлять дальше.
Александр Тащин, генеральный продюсер "Матч ТВ"
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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"
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