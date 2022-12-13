Полиция Петербурга с поличным задержала двух мужчин при получении взятки

Инженер должен был получить 340 тысяч рублей.

Полиция Петербурга с поличным задержала двух граждан при получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские 20 марта задержали 56-летнего мужчину, который получил от руководителя одной из строительных компаний Петербурга 340 тысяч рублей. Установлено, что мужчина являлся посредником в передаче денежных средств в пользу должностного лица городского ресурсноснабжающего предприятия за оказание содействия в подписании технического заключения. Злоумышленник согласился сотрудничать с полицейскими и передать под контролем оперативников данные денежные средства лицу, которому они изначально предназначались – 41-летнему инженеру I категории данного предприятия.

Вечером 20 марта 2023 года во дворе одного из многоэтажных жилых домов по Комендантскому проспекту задержанный под наблюдением сотрудников полиции передал ранее полученные денежные средства указанному должностному лицу. После передачи взятки злоумышленник был задержан.

В отношении взяткополучателя возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В отношении 56-летнего посредника также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Ранее бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина заподозрили в получении взятки в 8,5 млн рублей.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области