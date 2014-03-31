Полиция разыскивает ЭНО-нацистов, осквернивших мемориал "Формула скорби" в Пушкине

Памятник был установлен в память о массовых расстрелах евреев нацистами.

Петербургская полиция разыскивает участников Этнического национального объединения (ЭНО). В соцсетях обнаружены сообщества и каналы с аудиторией общей численностью 10 тысяч человек. В поиск вовлечен Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД.

О том, что правоохранительные органы заинтересовались деятельностью ЭНО-нацистов, стало известно из ответа городской прокуратуры на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Поводом для обращения стало осквернение мемориала "Формула скорби" в Пушкине. Этот памятник был установлен в память о массовых расстрелах евреев нацистами. В апреле этого года вандалы расписали мраморные плиты антисемитскими оскорблениями и подписали название своей организации.

В указанном преступлении подозревается 17-летний подросток. Стражи порядка считают, что он действовал с группой сообщников. По результатам проверки заведено уголовное дело.

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Фото: Википедия / Lilotel