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Полиция Петербурга раскрыла серию нападений на ювелирные салоны
Сегодня, 10:13
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lesjasap
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Полиция Петербурга раскрыла серию нападений на ювелирные салоны

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В Северной столице поймали подозреваемый в налетах на ювелирные салоны Петербурга.

Правоохранительные органы раскрыли серии краж из ювелирных салонов в северной части Петербурга. По данным следствия, налеты совершали безработные мужчины. В общей сложности преступники унесли  с собой драгоценностей на 2,5 миллиона рублей. К списку их нападений оперативники также относят один магазин сотовой связи. 
 
Злоумышленники задержаны в ходе совместной операции полиции Красногвардейского района и сотрудников Главка. По обвинению в ограблнии пойманы местные жители 30-ти и 40-ка лет. В прошлом оба были судимы. 
 
Следствие располагает информацией, что предприимчивые петербуржцы раз в два месяца собирались на “вылазку” и обкрадывали частные заведения. Чаще всего от их рук страдали ювелирные салоны. Обвинение подозревает их минимум в пять случаях воровства. 
 
В настоящее время мужчины задержаны на двое суток. Украденные ценности и мобильные телефоны найдены не были. 
 
Напомним. что недавно мы писали о краже 6 палекток с украшениями из магазина в Тосно.
Теги: драгоценности , кража , налет , нападение , ограбление , серия , ювелирный салон
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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