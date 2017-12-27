Полиция Петербурга раскрыла серию нападений на ювелирные салоны

В Северной столице поймали подозреваемый в налетах на ювелирные салоны Петербурга.

Правоохранительные органы раскрыли серии краж из ювелирных салонов в северной части Петербурга. По данным следствия, налеты совершали безработные мужчины. В общей сложности преступники унесли с собой драгоценностей на 2,5 миллиона рублей. К списку их нападений оперативники также относят один магазин сотовой связи.

Злоумышленники задержаны в ходе совместной операции полиции Красногвардейского района и сотрудников Главка. По обвинению в ограблнии пойманы местные жители 30-ти и 40-ка лет. В прошлом оба были судимы.

Следствие располагает информацией, что предприимчивые петербуржцы раз в два месяца собирались на “вылазку” и обкрадывали частные заведения. Чаще всего от их рук страдали ювелирные салоны. Обвинение подозревает их минимум в пять случаях воровства.

В настоящее время мужчины задержаны на двое суток. Украденные ценности и мобильные телефоны найдены не были.