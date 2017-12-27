В Тосно из ювелирного салона воры унесли драгоценности на 750 тысяч рублей

В Ленобласти грабители украли из салона ювелирные украшения на 750 тысяч рублей.

В городе Тосно Ленинградской области второй раз обокрали салон драгоценностей “Магия камня”. В этот раз нападения неизвестных пришлось на три часа ночи 22 января. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух грабителей, которые забрали с собой шесть планшетов с ювелирными украшениями. Владелица заведения оценила ущерб в 750 тысяч рублей.

Отметим, что лица преступников были закрыты шарфами. Они при помощи лома отжали входную дверь в помещение, а затем вынесли из витрин драгоценности. Группа быстрого реагирования получила сигнал о взломе. Наряд приехал спустя шесть минут, но злоумышленники успели скрыться. В отношении грабителей возбуждено уголовное дело.

Интересен тот факт, что салон уже грабили в сентябре 2015 года. Тогда хозяйка выложила в Интернет видео с камер, чтобы быстрее попытаться найти злоумышленников.

Видео: YouTube