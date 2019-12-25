Полиция проводит проверку после ДТП с погибшим водителем на Ушинского

"Субару" врезался в столб после столкновения с машиной.

Петербургская полиция начала проверку после смертельного ДТП на перекрестке проспекта Луначарского и улицы Ушинского. Напомним, несчастье произошло во втором часу ночи 19 декабря.

По предварительным данным, которые сообщают в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 35-летний водитель "Субару" двигался на красный сигнал светофора и столкнулся с "Хендаем". Из-за удара "Субару" развернуло и вынесло прямо на осветительный столб и припаркованный рядом с ним "Рено Каптюр" без водителя. Столкновение со столбом было столь сильным, что машина буквально "намоталась" на опору. Водитель "Субару" скончался на месте, зажатый за рулем, 32-летний пассажир получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Ранее мы рассказывали, как огромная деталь улетела в легковую машину на КАД.

Фото: Михаил Чумаков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"