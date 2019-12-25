В Петербурге поймали педофила, развратившего полтора года назад девятиклассницу

В полицию обратилась мать потерпевшей.

В воскресенье, 21 июня, в полицию Петербурга обратилась санитарка одного из городских ООО и заявила о развращении 16-летней дочери, ученицы 9 класса. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

К девочке приставал безработный 40-летний сожитель матери. Развратные действия сексуального характера произошли в отношении несовершеннолетней полтора года назад в квартире на улице Чекистов.

По факту случившегося полиция задержала подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследованием происшествия занимаются следователи.

Ранее мы писали, что мигранта, изнасиловавшего женщину на пляже в Сестрорецке, поймала полиция.

Фото: Piter.TV