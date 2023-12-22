В Курортном районе Петербурга перекрыли очередной канал нелегальной миграции

Размер платы за предоставляемые услуги варьировал от 8500 до 15 000 рублей.

Полицейские в Курортном районе выявили организованную группу, создавшую канал нелегальной миграции. Возглавлял группу 58-летний уроженец Азербайджана, выяснили сотрудники МВД.

По данным оперативников, противоправная деятельность осуществлялась на протяжении примерно полутора лет. За указанный период, злоумышленники "помогли" около 400 иностранцам легализоваться на территории РФ. Для этих целей в официальные бланки уведомлений о прибытии иностранцев вносились заведомо недостоверные сведения об их адресах регистрации. После этого готовые документы подавались в отдел по вопросам миграции Курортного района. Размер платы за предоставляемые услуги варьировал от 8500 до 15 000 рублей.

Также было установлено, что к данному преступлению могут быть причастны сотрудники органов внутренних дел. В связи с этим для дальнейшего расследования были привлечены оперативники собственной безопасности. Сегодня, 28 мая, проводятся масштабные обыски по установленным адресам фиктивной постановки мигрантов, адресам проживания предполагаемых фигурантов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Ранее в Петербурге задержали организаторов, легализовавших 1,5 тыс. мигрантов. Установлено, что с 19 крупными производственными предприятиями Петербурга у частного агентства были заключены договоры аутстаффинга (аренды персонала). Когда на производства требовалась новая рабочая сила, по различным каналам участники группы выставляли объявления и помогали мигрантам легализоваться на территории России, по большей части незаконно.

Видео: МВД