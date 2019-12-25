Неизвестный в маске напал на пенсионерку ради кошелька с 1700 рублями

Злоумышленника ищет полиция.

Незадолго до полуночи во вторник, 20 октября, в полицию Красносельского района Петербурга обратилась 88-летняя местная жительница. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, пенсионерка стала жертвой грабителя.

Выяснилось, что примерно в 18.30 в парадной дома старушки к ней подошел неизвестный в медицинской маске. Мужчина применил к пенсионерке физическую силу, отобрал у женщины кошелек с 1700 рублями внутри, после чего оттолкнул пострадавшую и скрылся. Женщину госпитализировали в горбольницу в удовлетворительном состоянии.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, полиция ищет злоумышленника.

Разбойное нападение на магазин на улице Маринеско попало на видео.

Фото: Piter.TV