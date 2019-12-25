Правоохранительные органы накажут нескольких сотрудников из-за их действий во время беспорядков.

Полиция Капитолия рекомендовала дисциплинарные меры в отношении шестерых сотрудников. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте американской прокуратуры.В тексте документа упоминается о том, что представители закона будут наказаны за их деятельность во время беспорядков, которые произошли 6 января Вашингтоне около здания Конгресса США. Ранее полиция Капитолия начала расследование в отношении 29 сотрудников, а еще шесть правоохранителей были временно отстранены от должности. При этом им была удержана заработная плата.

Нарушения были признаны выявленными в шести случаях, и было рекомендовано дисциплинарное взыскание. документ полиции Капитолия

Ранее телеканал CNN говорил о том, что один из отстраненных полицейских во время митинга сделал фото с протестующим. Второй правоохранитель направлял митингующих вокруг здания Конгресса. В январе толпа сторонников Трампа двинулась к Капитолию. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку.

Байден: штурм Капитолия был попыткой добиться власти силой.

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