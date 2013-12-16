Байден: штурм Капитолия был попыткой добиться власти силой

В Белом доме наградили отличившихся при защите Капитолия полицейских.

Американский президент Джо Байден заявил, что штурм Капитолия сторонниками Трампа был попыткой добиться власти силой, используя даже грубую силу. Такое заявление глава государства сделал во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Давайте не забывать, что это было. Это была насильственная попытка попрать волю американского народа, добиться власти любой ценой, заменить избирательный бюллетень грубой силой. Джо Байден, президент США

Байден заметил, что не может позволить переписать историю или забыть героизм полицейских, защищавших Вашингтон. Политик наградил Золотыми медалями Конгресса представителей закона, защищавших Капитолий 6 января 2021 года от толпы сторонников экс-президента. Данный символ является высшей наградой американского законодательного органа. Инициативу награждения в марте 2021 года одобрили представители Палаты представителей, а в августе - в Сенате.

Байден запутался в цифрах и "раздал" миллионы долларов.

Фото и видео: Белый дом