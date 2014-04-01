Полиция Гааги задержала около 20 протестующих против антиковидных мер

На акцию вышло более разрешённых законом 200 человек.

Полицейские в Гааге задержала около 20 протестующих против антиковидных мер. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте городской полиции.

Подчёркивается, что в некоторых ситуациях полицейские были вынуждены применить силу в ответ на действия протестующих, которые нападали на правоохранителей, бросали в них фейерверки и другие предметы.

Так, например, сотрудники правоохранительных органов несколько раз требовали от протестующих прекратить акцию, однако демонстранты не выполняли требование.

На акцию вышло более разрешённых законом 200 человек.

Ранее Эстония пригрозила Лукашенко судом в Гааге.

Видео: Telegram/Военный обозреватель