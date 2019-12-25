Полицией проводится проверка по факту ДТП на Северном проспекте

В результате ДТП водитель и 32-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП на Северном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 12 июля в два часа ночи около дома 69 по Северному проспекту 32-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель и 32-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализированы.

Ранее момент ДТП с девятиклассницей на самокате на Оптиков попал на видео.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |