Полицейским Петербурга пришлось забрать из детского сада дочку алкоголиков, забывших про ребенка

Во Фрунзенском районе сотрудники полиции забрали из детского сада ребенка, про которого забыли пьяные родители.

В пятницу семейная пара из Фрунзенского района так отметила конец рабочей недели, что забыла забрать дочь из детского сада. Полицейским пришлось приехать за девочкой на служебной машине.

Первым о ребенке вспомнил дедушка. Мужчина обратился в правоохранительные органы Курортного района утром 4 ноября. Житель Сестрорецка рассказал, что накануне четырехлетняя девочка вместе с матерью находилась в районе Финляндского вокзала, а затем ее местонахождение стало неизвестно. Полицейские не смогли расспросить родителей из-за сильного алкогольного опьянения. в котором находились мама и папа ребенка. Они также не смогли ответить на вопрос, где ночевала их дочь.

Как выяснилось позже, в Фрунзенское отделение полиции также поступила заявка от воспитателей детского сада, которые перед закрытием заведения не смогли связаться с родственниками воспитанницы. Ночь с пятницы на субботу ребенок провел в Детской городской больнице имени Филатова. На тот момент, когда ситуация с местонахождением девочки разъяснилась, нерадивые мать и отец все еще не могли общаться с сотрудниками полиции.