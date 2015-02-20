Полицейский в Шушарах ранил из пистолета мужчину, напавшего на его коллегу с молотком

Полицейский получил молотком по голове.

Нападение на сотрудника полиции произошло в поселке Шушары под Петербургом рано утром 15 августа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Главка, около 6 утра в полицию сообщили о скандале в квартире дома по Пушкинской улице.

Двоих сотрудников полиции на входе в квартиру встретил её нетрезвый 42-летний хозяин. Мужчина ударил молотком по голове одного из правоохранителей, его коллега в рамках защиты выстрелил в нападавшего из табельного оружия.

Злоумышленнику незамедлительно оказали первую помощь, после чего вызвали врачей для полицейского и нападавшего. По факту нападения на полицейского материалы переданы в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что жители пригорода Петербурга засняли драку между сотрудником ДПС и нарушителем, которая произошла в субботу днем в Пушкинском районе. В задержании принял участие и прохожий.

Фото: Piter.tv