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Полицейский в Шушарах ранил из пистолета мужчину, напавшего на его коллегу с молотком
Сегодня, 15:42
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Полицейский в Шушарах ранил из пистолета мужчину, напавшего на его коллегу с молотком

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Полицейский получил молотком по голове.

Нападение на сотрудника полиции произошло в поселке Шушары под Петербургом рано утром 15 августа. Как сообщила в воскресенье пресс-служба Главка, около 6 утра в полицию сообщили о скандале в квартире дома по Пушкинской улице.

Двоих сотрудников полиции на входе в квартиру встретил её нетрезвый 42-летний хозяин. Мужчина ударил молотком по голове одного из правоохранителей, его коллега в рамках защиты выстрелил в нападавшего из табельного оружия. 

Злоумышленнику незамедлительно оказали первую помощь, после чего вызвали врачей для полицейского и нападавшего. По факту нападения на полицейского материалы переданы в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что жители пригорода Петербурга засняли драку между сотрудником ДПС и нарушителем, которая произошла в субботу днем в Пушкинском районе. В задержании принял участие и прохожий.

Фото: Piter.tv

Теги: полицейский, ранение, шушары
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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