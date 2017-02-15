Зверь представлял угрозу местным жителям.

Полицейский убил медведя, вышедшего к сельской школе под Красноярском. Об этом рассказали правоохранительные органы. По данным пресс-службы МВД, дикое животное дважды выходило к людям в Ачинском районе. Он представлял угрозу для местного населения из села Белый Яр. После первого прихода к людям зверя выпустили в естественную среду обитания.Однако он вернулся уже спустя через несколько часов.

В МВД уточнили, что полицейскому пришлось застрелить хищника из табельного оружия.

Семья из Урюпинска завела льва в качестве домашнего животного.

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