  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейский прострелил колеса Toyota во время погони по "Скандинавии"
Сегодня, 13:18
292
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полицейский прострелил колеса Toyota во время погони по "Скандинавии"

0 0

Причины погони выясняются.

Около десяти часов утра 16 февраля автомобилисты стали свидетелями полицейской погони на автодороге "Скандинавия". Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил 47News.

Автомобиль ДПС ехал за Toyota, один из сотрудников стрелял из пистолета по колесам легковушки.

В итоге инспекторам удалось остановить преследуемый автомобиль. Причины погони выясняются.

Ранее стало известно, что водителю Scania, устроившему пьяный фристайл на трассе в Ленобласти, грозит арест и лишение прав.

Фото: pexels

Теги: toyota, скандинавия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии