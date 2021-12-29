Водителю Scania, устроившему пьяный фристайл на трассе в Ленобласти, грозит арест и лишение прав

Автовоз Scania, груженный восьмью автомобилями корейского производства, двигался неровно, периодически выезжал на полосу встречного движения.

Водителю автовоза, устроившему пьяный фристайл на трассе Москва-Санкт-Петербург грозит арест и лишение прав. Для задержания опасного водителя полицейские применили оружие. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В субботу, 12 февраля, около полудня экипаж ДПС Тосненского района при патрулировании на трассе "Санкт-Петербург – Москва" обратил внимание на автовоз Scania, груженный восьмью автомобилями корейского производства. Большегруз двигался неровно, периодически выезжал на полосу встречного движения, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья автомобилистов.

Полицейские стали преследовать Scania. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал. Полицейские приняли решение о применении оружия. Инспектор ДПС несколькими выстрелами пробил колесо большегруза, он остановился.

За рулем оказался 29-летний житель Нижегородской области в состоянии сильного алкогольного опьянения. Протрезвев, правонарушитель признался, что даже не помнит как сел за руль. Автомобили он принял на стоянке в поселке Красный Бор и вез их в Симферополь.

Был составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В понедельник, 14 февраля, судьбу нарушителя решит суд Тосненского района. За неповиновение полицейским мужчину ждет административный арест на несколько суток, а за пьяное вождение – лишение прав.

Также возбуждено уголовное дело в отношении пьяного водителя, въехавшего в машину ДПС в Петербурге.

Видео: МВД