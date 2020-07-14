Полицейский наступил на шею чернокожей женщины в Бразилии. Об этом пишет Daily Mail.
Инцидент произошёл в Сан-Паулу. Во время задержания 51-летней женщины сотрудник полиции наступил ей на шею. Она получила серьёзную травму. Сейчас задерживающего полицейского и его напарника отстранили от работы.
Губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа заявил, что подобное поведение для сотрудников правоохранительных органов недопустимо.
Отмечается, что с 22 июня в регионе действует специальная программа, которая должна предотвратить превышение полномочий со стороны полицейских офицеров. В частности теперь они обязаны носить на теле спецкамеры, фиксирующие происходящее вокруг во время дежурства. Меры были приняты после того, как 21 июня полицейский задушил 19-летнего юношу во время задержания.
Ранее ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки.
Видео: Youtube/ Giorgi Javoiani
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