Губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа заявил, что подобное поведение для сотрудников правоохранительных органов недопустимо.

Полицейский наступил на шею чернокожей женщины в Бразилии. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошёл в Сан-Паулу. Во время задержания 51-летней женщины сотрудник полиции наступил ей на шею. Она получила серьёзную травму. Сейчас задерживающего полицейского и его напарника отстранили от работы.

Губернатор Сан-Паулу Жуан Дориа заявил, что подобное поведение для сотрудников правоохранительных органов недопустимо.

Отмечается, что с 22 июня в регионе действует специальная программа, которая должна предотвратить превышение полномочий со стороны полицейских офицеров. В частности теперь они обязаны носить на теле спецкамеры, фиксирующие происходящее вокруг во время дежурства. Меры были приняты после того, как 21 июня полицейский задушил 19-летнего юношу во время задержания.

Ранее ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки.

Видео: Youtube/ Giorgi Javoiani