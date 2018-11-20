В Петербурге осудили семь полицейских за организацию незаконной миграции

Суд установил, что они изготавливали поддельные документы.

Куйбышевский районный суд огласил свой приговор в отношении семи бывших полицейских, которые занимались изготовлением поддельных документов для мигрантов. Об этом сообщили в прокуратуре Петербурга.

Суд установил, что бывший начальник отдела УВМ в Центральном районе Галина Сливчак, ее заместитель Нина Шопперт и еще пять полицейских организовали незаконную миграцию иностранцев в Россию. Они изготавливали поддельные документы, которые давали право приезжим жить на территории нашей страны. Ложные сведения вносились в базу данных МВД. Всего услугами правоохранителей воспользовались 117 мигрантов.

Суд признал бывших полицейских виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2,6 до 4 лет. Некоторым из них предстоит выплатить штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV